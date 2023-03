Revontulten räppäri.

Ohjaus: Petteri Saario.

S, 1h 15min.

★★★

Utsjoki on Suomen pohjoisin kunta. Lääniä riittää, mutta asukkaita on vain 1200 ja risat. Matkaa Helsinkiin on saman verran kuin Helsingistä ...