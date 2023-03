Finfringe tuo Turkuun esityksiä Kanadasta ja Taiwanista asti, luvassa on esittävää taidetta teatterista ja sirkuksesta stand uppiin ja lavahäröilyyn

Viidettä kertaa järjestettävä Finfringe-festivaali täyttää toukokuisella viikolla näyttämöitä niin Åbo svenska teaterissa, Linnateatterissa kuin Turun kaupunginteatterissakin. Kansainvälinen ja moniääninen esittävän taiteen tapahtuma tuo kaupunkiin yli kaksikymmentä esitystä yhdeksästä maasta. Kaukaisimmat vieraat saapuvat Kanadasta, Yhdysvalloista ja Taiwanista.

Kanadalais-belgialainen Chris Dupuis pohtii, mikä merkitys on ihmisten digitaalisella, kuoleman jälkeisellä elämällä. Dupuis käy esityksessään Dead People Are Liking Things On Facebook läpi kuolleiden ystäviensä Facebook-profiileja. Yhdysvaltalainen Ben Miller tekee puolestaan komediaa tieteestä Stand-Up Science -esityksellään.

Taiwanilaisen Chung-an Changin perustaman Resident Island Dance Theatren Ice Age tuo näyttämölle kaksi rinnakkasta todellisuutta, joita aika ja tila yhdistävät ja erottavat. Teoksen ovat luoneet Chung-an, joka on näkövammainen, ja liikuntarajoitteinen ranskalainen tanssija ja koreografi Maylis Arrabit. Teos tutkii erilaisia tapoja, joilla ihmiset tukevat toisiaan kukin omassa kulttuuriympäristössään.

Näiden lisäksi nähdään muun muassa virolainen feministinen vaudeville blues -kabaree, uzbekistanilais-tanskalaista stand uppia sekä absurdia ajanhukkaa Englannista. Only for You -sarjassa pääsee kokemaan esityksiä yksi katsoja kerrallaan.

Teatteritilojen lisäksi Finfringe jalkautuu kauppatorille sekä kauppakeskus Hansaan.

Finfringe järjestetään 10.–13. toukokuuta. Kaikki esitykset ovat enintään tunnin mittaisia. Koko ohjelmisto löytyy täältä.