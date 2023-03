Nämä neljä teosta ovat ehdolla Vuoden valokuvataidekirjaksi, voittajan valitsee kirjailija ja taidehistorioitsija Anna Kortelainen

Vuoden valokuvataidekirja 2022 -palkinnosta kisaa neljä teosta. Ehdolla olevien kirjojen tekijät ovat Adele Hyry, Tekla Inari, Hilla Kurki ja Henrik Malmström.

Adele Hyryn Kananjalkainen Metsästäjä Leppäkerttu on tekijänsä esikoistaiteilijakirja, joka luottaa lähes elokuvalliseen kuvakerrontaan. Päiväkirjamainen, elämänmakuinen kuvamateriaali vinkkaa silmää 1990-luvulle, raati luonnehtii.

Tekla Inarin teos Iida Ylämäki (Bokeh) kuvaa fiktiivisen päähenkilön kroonista köyhyyttä, huojuvaa mielenterveyttä ja kapitalismia, mutta myös kauneutta, kaipuuta ja haaveita. Raadin mukaan kirjan valokuvat kietoutuvat kuvarunoudeksi sanojen sekaan.

Hilla Kurjen Almost All the Flowers in My Mother's Garden on intiimi, tytärten ja äitien suhteisiin keskittyvä teos, jota raati kuvailee maagisen kauniiksi. Puutarhassa kuvattujen kukkien kanssa lomittuu teksti, jossa eri maista kotoisin olevat taiteilijat muistelevat äitejään.

Henrik Malmströmin teoksessa Älä Usko Aivan Kaikkea (Pseudo Editions) on raadin mukaan vaaran tuntu. Pehmytkantisuus toimii, rouhea painojälki sopii aiheeseen ja huolettoman zinen fiilis on onnistuttu säilyttämään, raati luonnehtii.

Palkintoraati piti vuonna 2022 julkaistujen valokuvakirjojen tasoa erittäin korkeana. Kirjojen muoto ja sisältö toimivat harkitusti yhdessä, ja kuva ja teksti tukivat toisiaan erinomaisesti.

Raatiin kuuluivat valokuvataiteilijat Marko Hämäläinen, Niko Luoma ja Aura Saarikoski. Voittajan valitsee kirjailija, taidehistorioitsija Anna Kortelainen. Palkinnon saaja julkistetaan 13. huhtikuuta Valokuvataiteen museossa Helsingin Kaapelitehtaalla.

Vuoden valokuvataidekirja -palkinnon tarkoituksena on kannustaa korkeatasoisten valokuvataidekirjojen tekemiseen sekä herättää kiinnostusta teoksia kohtaan.