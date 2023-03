Vuoden tiedekirjassa leikitään ja paljastetaan, miten aikuisten maailma ja sen arvot näkyvät lasten tekemisissä

Vuoden tiedekirja -palkinnon on saanut Antti Malisen ja Tuomo Tammisen teos Leikitäänkö? Lasten kaverisuhteet 1900-luvun Suomessa, kerrotaan Suomen tiedekustantajien liitosta. Teoksen kustantaja on Gaudeamus. Vuoden tiedekirja -palkinto nostaa esille ansiokasta kotimaista kirjallisuutta, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Teoksen perusteluissa mainitaan, kirja on mittava ja monipuoliseen lähdeaineistoon pohjautuva esitys lapsuuden ja suomalaisen yhteiskunnan sadan vuoden mittaisesta kehityskaaresta. Kirja tarjoaa samastumispintaa laajalle lukijakunnalle. Palkintopuheessa professori Terhi-Anna Wilska kiitti tapaa, jolla Leikitäänkö? kuvaa suomalaisen yhteiskunnan kriisejä ja vaurastumista lasten ja nuorten näkökulmasta.

Itsenäinen raati valitsi seitsemän finalistia ja voittajan. Raati luki ennätykselliset 115 kirjaa. Vuoden 2022 palkintoraatiin kuuluivat professori Teppo Hujala, dosentti Jukka Jouhki ja professori Terhi-Anna Wilska. Raadin sihteerinä toimi liiton pääsihteeri, professori Pauliina Raento.

Palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa ja se jaetaan vuosittain. Palkinto perustettiin vuonna 1989. Se jaettiin aikaisemmin yhteistyössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa.