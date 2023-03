ÅST:sta tuttu näyttelijä Ulla-Britt Boström on kuollut

Åbo svenska teaterin pitkäaikainen näyttelijä Ulla-Britt "Ubi" Boström kuoli Turussa tiistaina 14. maaliskuuta 87 vuoden iässä, ÅST kertoo tiedotteessaan. Boström oli syntynyt 13.3.1936 Kirkkonummella.

Boström valmistui näyttelijäksi Svenska teaternin koulusta 1956 ja työskenteli kokopäiväisesti teatterissa eläköitymiseensä asti, vuoteen 1999. Viimeiset 20 vuotta hän oli kiinnitettynä ÅST:iin.

– Hienointa on tietysti, että tässä ammatissa ei pääse pitkästymään. Jokainen esitys on kuin seikkailu, se on heittäytymistä tuntemattomaan. Ihmiset etsivät itselleen jos jonkinlaisia harrastuksia saadakseen elämäänsä jännitystä, meillä sitä riittää omassa työssämme. Hyviä puolia on myös päästä sukeltamaan erilaisten ihmisten sisään ja huomata, että mitään mitä me teemme, ei ole mitätöntä, Boström pohti Turun Sanomien haastattelussa eläkkeelle jäämisensä kynnyksellä 1999 esiintyessään Martin McDonagh'n näytelmässä Drottningen av Leenane.

Työn tekemistä Boström jatkoi eläköitymisensä jälkeenkin. Hän muun muassa vieraili ÅST:ssa ja työskenteli myös vapaan kentän tuotannoissa, esimerkiksi Barker-teatterissa, ja ohjasi harrastajia.