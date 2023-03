Pori Jazz on täydentänyt ensi kesän esiintyjälistaansa. Kirjurinluodon pääkonserttien uusia esiintyjäkiinnityksiä ovat muun muassa jazzlaulaja Kurt Elling, blueskitaristi Eric Gales sekä tuore Grammy-voittaja Snarky Puppy. Lisäksi lavalla nähdään kolme nousevaa jazzsaksofonistia Chelsea Carmichael, Melissa Aldana ja James Brandon Lewis.

Torstain 13. heinäkuuta pääkonsertissa kuullaan funkkaavampaa Kurt Ellingiä, kun hänen Superblue-projektinsa esittää kitaristi Charlie Hunterin sävellyksiä, jossa on elementtejä myös hip hopista. Pori Jazzin bluestarjontaa täydentää kitaristi ja laulaja Eric Gales, jonka musiikki pohjautuu lähinnä bluesiin ja rockiin. Hän on tehnyt jo 18 studioalbumia, joista viimeisin Crown oli helmikuussa Grammy-ehdokkaana. Torstain kolmas uusi nimi on eteläafrikkalainen jazzpianisti Nduduzo Makhathini.

James Brandon Lewis on newyorkilainen saksofonisti, jonka kokoonpano Unruly Manifesto esiintyy Porissa perjantaina 14. heinäkuuta. Rumpali Mark Guiliana tunnetaan puolestaan muun muassa yhteistyöstään jazzpianisti Brad Mehldaun kanssa.

Perjantaina Porissa konsertoi myös Cat Burns. Hän on ollut kolme kertaa ehdolla Brit Awardsissa ja hänen tunnetuin kappaleensa on Go, josta hän on tehnyt duettoversion myös Sam Smithin kanssa. Lisäksi perjantain uusia kiinnityksiä ovat Alma sekä amerikkalainen r&b-laulaja Yaya Bey.

Lauantaina 15. heinäkuuta Kirjurinluodossa esiintyy ensimmäistä kertaa japanilainen jazzpianisti Hiromi, ja Pori Jazzin kävijöille tuttu Snarky Puppy yhdistelee musiikissaan jazzia, rockia, funkia ja maailmanmusiikkia. Yhtye voitti helmikuussa Grammy-palkinnon sarjassa Best Contemporary Music Album.

Lauantaina konsertoivat lisäksi islantilainen laulaja-lauluntekijä Laufey, kuubalaistaustainen Cimafunk, jazzsaksofonisti Melissa Aldana ja saksofonisti Chelsea Carmichael.

Festicaali järjestetään 7.–15. heinäkuuta. Jo aiemmin tulonsa ovat varmistaneet muun muassa Tom Jones, Sam Smith ja Robbie Williams.