Näe nämä näyttelyt viikonloppuna: Vakavissaan leikkiviä omakuvia, kallisarvoisia jokihelmisimpukoita ja leijuvia läheisiä

Valokuvataiteilija Emma Sarpaniemen (s. 1993) omakuvissa leikillisyyden ja herkkyyden takaa piirtyy vahva omaehtoisuus. Naiskuva ja roolit ovat ehtymätön lähde leikissä, jonka säännöt määrää kuvien päähenkilö. Kontrollista kertoo näkyviin jätetty lankalaukaisin.

Emma Sarpaniemi: Two Ways to Carry a Cauliflower. Turun taidehalli (Vanha Suurtori 5) 26.3. asti. Ke–pe 12–18, la–su 12–16.

Kuvanveistäjä Henna Nuutisen (s. 1990) abstraktien veistosten lähtökohtana on jokihelmisimpukka, erittäin uhanalainen laji. Amanda Martikaisen ääniteos soi Echoes-veistoksen sisältä kuin merenalainen sielunmessu. Vaikuttavat, käsin rakennetut keraamiset teokset ovat esillä B-galleriassa viimeistä viikonloppua.

Henna Nuutinen: Upoksissa. B-gallerian päätila (Aninkaistenkatu 5 L 5) 5.3. asti. Ti–pe 12–18, la–su 12–16.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Raphael Adjetey Adjei Maynen (s. 1983) kerrokselliset teokset yhdistävät akryylimaalausta ommeltuihin kankaisiin. Ihmishahmot vaikuttavat leijuvan kirkkailla kuvapinnoilla, eikä heidän kasvottomuutensa etäännytä vaan herättää mielikuvituksen. We Us I on Saksan Kölnissä työskentelevän, ghanalaissyntyisen Maynen ensimmäinen yksityisnäyttely Suomessa. Studiossa nähdään Florence Hutchingsin maalauksia.

Raphael Adjetey Adjei Mayne: We Us I. Makasiini Contemporary (Tuomiokirkonkatu 5) 19.3. asti. Ti–pe 11–18, la–su 12–16.