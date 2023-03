Suomi hakee Kalevalalle Euroopan kulttuuriperintötunnusta

Suomi on hakenut Euroopan kulttuuriperintötunnusta Kalevalalle elävänä eeposperinteenä. Asiasta kertoo päähakijana toimiva Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS).

Kalevala (1849) on kaunokirjallinen teos, jonka Elias Lönnrot kirjoitti karjalaisten ja suomalaisten kansanrunojen pohjalta. Teoksella on rakennettu suomalaista kansakuntaa, ja se on osa eurooppalaista eeposperinnettä. SKS:n mukaan Kalevalan monitulkintaisuus ja sen tulkintojen jännitteisyys ilmentävät eepoksen suurta symbolista arvoa.

Euroopan kulttuuriperintötunnus on Euroopan unionin alainen kulttuuriperintötoimi, jonka tarkoitus on lisätä kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja kulttuuriperinnöstä. Vuosien 2014–2022 aikana tunnus on myönnetty 60 kohteelle 20 eri maassa.

Suomen ensimmäinen Euroopan kulttuuriperintötunnus myönnettiin vuonna 2022 Jyväskylän Seminaarinmäelle ja tasa-arvoiselle koulutukselle.

Euroopan komissio päättää Kalevalan tunnuksesta kevääseen 2024 mennessä.