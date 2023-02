Valtion ulkomainen kääntäjäpalkinto myönnettiin Claire Saint-Germainille, jonka ansiosta niin Tommi Kinnusta, Sirpa Kähköstä kuin Pajtim Statovcia pääsee lukemaan myös ranskaksi

Valtion ulkomainen kääntäjäpalkinto on myönnetty tänä vuonna Claire Saint-Germainille. Hän on kääntänyt suomesta ranskaksi yli 30 kirjaa; aikuisten proosaa, lasten kuvakirjoja, tietokirjoja ja sarjakuvaa. Hänen ansiostaan ranskaksi on saatu muun muassa Tommi Kinnusen, Sirpa Kähkösen, Laura Lindstedtin, Aki Ollikaisen, Riikka Pulkkisen, Marisha Rasi-Koskisen ja Pajtim Statovcin tuotantoa.

– Hyvin inspiroivia ovat olleet esimerkiksi Laura Lindstedtin romaanit, joista olen kääntänyt Oneironin ja Ystäväni Natalian. Niissä on feministinen ja leikkisä ote. Molemmat romaanit käsittelevät naisen äänen, mielen ja ruumiin käytäntöjä kaunokirjallisuudessa sekä kyseenalaistavat sukupuolittuneita valtarakenteita yhteiskunnassakin, Saint-Germain toteaa palkintoa koskevassa tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Saint-Germainin käännöstyöt ovat osaltaan vahvistaneet suomalaisen nykykirjallisuuden asemaa Ranskassa. Suomalaista kirjallisuutta julkaistaan ranskaksi vuosittain yli 20 nimikettä.

– Kääntäminen on yksi rajoitteisiin perustuvista kirjoittamisen lajeista, jossa sekä rajoitukset että mahdollisuudet ovat olemassa maksimissaan. Kääntäjä kulkee edestakaisin kahden maailman merkkien ja merkitysten välissä. Vieraanvaraisuus on kääntäjälle erittäin tärkeä ominaisuus; on oltava avoin vieraalle. Samalla täytyy hallita se, miten merkityksiä kuljetetaan ja käännetään kielellisestä ja kulttuurisesta systeemistä toiseen. Se vaati sekä tunnollisuutta että herkkätunteisuutta, sekä tekniikkaa että luovaa voimaa. Kukin käännettäväksi tuleva kirja on siis itsessään sekä inspiroiva että haastava, Saint-Germain kuvailee työtään.

Tällä hetkellä hänellä on työn alla E. L. Karhun Veljelleni niin romaani-kuin näytelmäkäännöksenä. Tulevien käännösten listalla ovat myös Matias Riikosen Matara, Jukka Viikilän Taivaallinen vastaanotto, Laura Lindstedtin ja Sinikka Vuolan 101 tapaa tappaa aviomies sekä sarjakuvia ja saamelaista nykyrunoutta.

Vuonna 2011 uransa aloittanut Claire Saint-Germain (s.1979) on noussut kymmenessä vuodessa arvostetuimpien ja työllistetyimpien kirjallisuuden kääntäjien joukkoon. Hän on myös toiminut monen aloittelevan kääntäjän mentorina.

Vuodesta 1975 asti jaettu palkinto on arvoltaan 15 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kääntäjäpalkinnon vuosittain Kirjallisuuden vientikeskus FILI:n esityksen pohjalta.