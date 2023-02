Useita hittejä tehtaillut sanoittaja Saara Törmä palkittiin Iskelmä Gaalassa Vuoden musiikintekijänä

Järvenpäälainen sanoittaja Saara Törmä on saanut Teoston Vuoden musiikintekijä -palkinnon. Tunnustus myöneettiin hänelle perjantai-iltana Iskelmä Gaalassa. Törmä on Suomen tunnetuimpia sanoittajia, joka on vuosien varrella tehnyt kappaleita useille menestyneille iskelmäartisteille. Häntä on kiitelty erityisesti kyvystä asettua laulun kertojan asemaan ja sanoittaa hyvin moninaisia tunteita.

Törmä on tehnyt tekstit esimerkiksi lukuisiin Antti Tuiskun hitteihin kuten Peto on irti, Rahan Takii, Mä hiihdän ja Hyökyaalto. Myös kestosuosikkeina soivat Lauri Tähkän Morsian sekä Kaija Koon Kaunis, rietas, onnellinen ovat Törmän käsialaa.

Törmä on palkittu aiemmin Juha Vainio -palkinnolla, joka myönnetään vuosittain merkittävälle suomalaiselle sanoittajalle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Teosto jakaa vuosittaisen Vuoden musiikintekijä -palkinnon tunnustuksena erityisistä ansioista monipuolisen iskelmämusiikin saralla. Palkinnolla huomioidaan kevyen musiikin pitkäjänteisiä säveltäjiä ja sanoittajia, joiden tekemiä kappaleita on päätynyt kestosuosikin asemaan.

Vuoden musiikintekijä -tunnustuspalkinto jaettiin nyt kuudetta kertaa. Aiemmin palkittuja ovat Petri Somer (2018), Timo Kiiskinen (2019), Sinikka Svärd ja Juha Tapio (2020), Janne Rintala (2021) sekä Tiina Vainikainen (2022). Palkinnon saajista päättää Teoston palkintoraati.

Teosto on tekijänoikeusjärjestö, joka edustaa 35 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikkkustantajaa.