Maailmankuulu punk rock -yhtye The Offspring saapuu Turkuun kesäkuussa

Maailman tunnetuimpiin punk rock -yhtyeisiin kuuluva The Offspring saapuu Turkuun tulevana kesänä. Yhdysvaltalaisyhtyeen maailmankiertue “Let The Bad Times Roll” nähdään perjantaina 9. kesäkuuta Turun Gatorade Centerissä. Turku Arenafest -tapahtumassa nähdään lisäksi kotimaan suosituimpiin punk-yhtyeisiin kuuluvat Klamydia ja Huora sekä viime vuoden UMK-kilpailija ja modernin rockin sanansaattaja Cyan Kicks.

Kansainvälisesti yli 50 miljoonaa albumia myynyt The Offspring kuuluu maailmaan myydyimpien punk rock -yhtyeiden joukkoon. Suomessa yhtye on nähty viimeksi vuonna 2019.

Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat “Pretty Fly (For A White Guy)”, “The Kids Aren’t Alright”, “Self Esteem” sekä “You're Gonna Go Far, Kid”.

Maailmanlaajuiseen suosioon yhtye nousi vuonna 1994 albumillaan Smash, jota myytiin yli 11 miljoonaa kappaletta. Albumin lukuisat hitit nostivat punk rockin valtavirran tietoisuuteen.

Yhtyeen viimeisin, vuonna 2021 julkaistu “Let The Bad Times Roll” on yhtyeen kymmenes studioalbumi.

Turku Arenafest -tapahtuman järjestäjänä toimii Aura Fest -kaupunkifestivaalia Turussa järjestävä tapahtumatuotantoyhtiö Nordic Live Productions yhteistyössä Turun Palloseuran kanssa. Tapahtuman lipunmyynti käynnistyy perjantaina 17. helmikuuta.