Rihanna palasi keikkalavoille Super Bowlin väliaikashow’n tähtenä ja vahvisti olevansa raskaana

Poptähti Rihanna palasi keikkalavoille usean vuoden tauon jälkeen esiintymällä Super Bowlin väliajalla sunnuntaina.

Yhdentoista kappaleen hittikimara sisälsi laulajan kuuluisimpia kappaleita kuten Umbrella, Rude Boy ja Only Girl (In the World).

Rihanna luotti valovoimaansa, eikä lavalla nähty muita artisteja hänen lisäkseen. Sen sijaan tähti esiintyi kymmenien, ellei satojen tanssijoiden kanssa.

Esitys päättyi barbadoslaisen laulajan suurimpiin hitteihin kuuluvaan Diamonds-kappaleeseen näyttävien ilotulitusten räiskyessä ilmassa.

Kerran aikaisemmin Super Bowl -esiintymisestä kieltäytynyt Rihanna oli etukäteen sanonut esiintyvänsä edustaakseen siirtolaisia ja mustia naisia.

Rihanna paljasti shown jälkeen myös odottavansa toista lastaan. Tähden raskaudesta on huhuttu jo pitkään, mutta ihonmyötäinen esiintymisasu ja Rihannan myöhemmin muun muassa People-lehdelle antama vahvistus sinetöivät asian.

Rihannan ja hänen puolisonsa Asap Rockyn esikoinen syntyi toukokuussa.