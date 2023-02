Tom Jones ja joukko kotimaisia nimiä ensi kesän Pori Jazziin

Laulaja Tom Jones saapuu ensi kesän Pori Jazziin. Laulajan esiintyy Kirjurinluodon konserttipuistossa torstaina 13. heinäkuuta.

Tom Jonesin ura lähti liikkeelle 1964 kappaleella It´s Not Unusual. Sitä seurasi hittiputki: I´ll Never Fall In Love Again, Delilah, Green, Green Grass of Home ja I Who Have Nothing.

What`s New Pussycat ja James Bond -sävelmä Thunderball avasivat Jonesille tien elokuvamusiikin maailmaan.

Samana päivänä Tom Jonesin kanssa Kirjurinluodossa esiintyvät myös Pepe & Saimaa sekä blueskitaristi Erja Lyytinen.

Pepe Willbergin ja Saimaa-yhtyeen albumi Pepe & Saimaa nousi vajaa kymmenen vuotta sitten ilmiöksi Suomessa. Koko albumi esitetään kesällä Kirjurinluodossa alkuperäisellä jättikokoonpanolla, jossa Pepe Willbergiä ja Saimaata vahvistavat Vantaan Viihdeorkesteri ja Vaskivuoren lukion kamarikuoro.

Kitaristi ja laulaja Erja Lyytinen valittiin 2017 vuoden parhaaksi blues-kitaristiksi European Blues Awards-äänestyksessä. Vuonna 2019 Lyytinen sijoittui Guitar World -lehden ”Maailman parhaat blueskitaristit” -äänestyksessä sijalle 14.

Lauantain 15. heinäkuuta uudet kiinnitykset ovat Aili Ikonen ja Arppa.

Pori Jazz 2023 -festivaalin aiemmin julkistetut esiintyjät ovat brittitähdet Robbie Williams ja Sam Smith.