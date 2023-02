Musikaalikomedia Something Rotten! tulee syksyllä Turkuun

Åbo svenska teater tekee ensi syksynä pitkästä aikaa musikaalin, ja tuo päänäyttämölleen Suomessa aiemmin Seinäjoella nähdyn ja parhaillaan Lahdessa esitettävän Something Rotten! -komedian. ÅST:ssa teos nähdään Suomessa ensi kertaa ruotsiksi. Esitykset tekstitetään sekä ruotsiksi että suomeksi.

John O’Farrellin ja Karey Kirkpatrickin kirjoittama ja Wayne Kirkpatrickin säveltämä ja sanoittama farssimainen teos kertoo kahdesta veljeksestä, jotka yrittävät saavuttaa suosiota megatähti William Shakespearen varjossa. Esityksen aikana nähdään yksi mahdollinen versio toisaalta Hamletin, toisaalta musikaaligenren synnystä. Musikaalin ensi-ilta oli Broadwayllä 2015, ja se sai kymmenen Tony-palkintoehdokkuutta.

Idea Something Rottenin tekemisestä tuli teatterinjohtaja Jukka Aaltosen mukaan henkilökunnalta.

– Suomessa tätä musikaalia ei ole esitetty vielä paljon, ja se sopii mainiosti meidän näyttämöllemme. Se ei myöskään ole formaattimusikaali, vaan siinä on luovan tulkinnan mahdollisuudet, Aaltonen toteaa teatterin tiedotteessa.

Monesta Shakespearin näytelmästä on tehty musikaaleja, tunnetuin lienee West Side Story, joka pohjautuu Romeoon ja Juliaan. Something Rotten! ei ole musikaali Shakespearen näytelmästä vaan komedia siitä, miten Hamlet-klassikko on kenties syntynyt. Vuosisatojen aikana on nimittäin epäilty, ovatko kaikki Shakespearen nimiin pannut näytelmät yhden henkilön kirjoittamia. Musikaali tarjoaa vaihtoehtoisen tarinan Tanskan prinssin elämästä kertovan teoksen synnystä.

Musikaalin ohjaa Turkuun Markku Nenonen, joka vastaa myös koreografiasta ja tekstin muokkaamisesta. Näyttämöllä nähdään ÅST:n omasta ensemblesta Daniela Franzell, Samuel Karlsson, Ingemar Raukola ja Jerry Wahlforss. Koe-esiintymisten kautta teatteri on kiinnittänyt lisäksi musikaaliartisteja Ruotsista: Eric Hallengren, Josefine Hebbe, David Lindell, Victor Molino Sanchez, Ivan Persson sekä Elias Wallin.

Ensi-ilta on 14.9.2023.