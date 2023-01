Kesärauhaan lisää esiintyjiä muun muassa Yhdysvalloista, Ruotsista ja Norjasta

Kesärauha-festivaalin ohjelma kasvaa. Lukuisten kotimaisten nimien lisäksi uusia kiinnityksiä ovat ruotsalaisyhtye The Sounds, norjalainen elektropop-tähti Aurora ja amerikkalaisräppäri Mykki Blanco.

Aurora sai jo ensimmäisillä singleillään kymmeniä miljoonia kuunteluita ja nousi kansainväliseen suosioon hitillään Into the Unknow. Viime vuonna ilmestyi hänen kolmas studioalbuminsa The Gods We Can Touch.

The Sounds nähdään Turussa festivaalilavalla kymmenen vuoden tauon jälkeen. Viimeksi yhtye nähtiin Turussa viime keväänä Logomossa.

Ensimmäistä kertaa Turussa esiintyvä queer-ikoni Mykki Blanco esittää kokeellista hip hopia, jossa on rave-, trap-, grunge- ja punkvaikutteita.

Uusina kotimaisina kiinnityksinä Kesärauhassa nähdään Teksti-TV 666, Arppa, kahta uutta albumia työstävä elektropopyhtye Ruusut, queer-taiteilija Elsi Sloan, suomi-r&b:n suosikki Karri Koira ja kulttiyhtye Plutonium 74, joka tekee paluun keikoille debyyttialbuminsa Pasilasta Kallioon 20-vuotisjuhlan kunniaksi.

Festivaalilla nähdään myös suosittu livebändi Lähiöbotox, maaliskuussa kahdeksannen sooloalbumin julkaiseva Samuli Putro, avaruusrockia ja psykedeliaa sekoitteleva Hidria Spacefolk sekä turkulainen elektronista funkia ja r&b:tä yhdistelevä Muscular.

Tapahtumassa esiintyvät myös ruotsinsuomalainen laulaja-laulunkirjoittaja Anna Järvinen, emo-skenestä ammentava moshimoshi, turkulaistaustainen rap-artisti jambo, ensimmäistä kertaa tapahtumassa nähtävä Asa Bäänd II sekä kulttiyhtye Cleaning Women, jonka säveltämä ääniraita tahdittaa muun muassa Alice Rohrwacherin Oscar-ehdokaselokuvaa Le Pupille (2022).

Kesärauha järjestetään Turun Linnanpuistossa 16.–18. kesäkuuta.