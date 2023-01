Tähtitieteilijä Hannu Karttunen ja historiantutkija Kari Immonen palkittiin oppikirjailijapalkinnoilla

Vuoden 2023 oppikirjailijapalkinnot myönnettiin lauantaina 28. tammikuuta Educa-messuilla Helsingissä. Oppikirjailijapalkinnot ovat suuruudeltaan 8 000 euroa, ja ne myönnetään tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta oppiteostuotannosta. Palkinnot rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Palkinnon saivat Päivi Happonen, Ulla Ilomäki-Keisala, Kari Immonen, Hannu Karttunen ja Lari Kotilainen.

Kari Immonen on kulttuurihistorian professori emeritus Turun yliopistossa. Hän on myös laatinut ja toimittanut monipuolisesti oppikirjallisuutta. Immosen oppikirjatyön yksi merkittävimpiä teoksia on vuonna 1996 julkaistu Historian läsnäolo (Turun yliopisto, 1996), jota pidetään kulttuurihistorian tutkimuksen ja menneisyyden ymmärtämisen perusteoksena Suomessa.

Hannu Karttunen on tähtitieteen dosentti, joka on työskennellyt Turun yliopiston Tuorlan observatoriossa. Karttunen on tehnyt merkittävän määrän eri tavoin tähtitiedettä käsitteleviä julkaisuja ja oppikirjoja. Hän on ollut tekemässä esimerkiksi suomalaisen tähtitieteen klassikkoa Tähtitieteen perusteet, joka on johdattanut tähtitieteen pariin jo lukuisia yliopiston vuosikursseja.

Päivi Happonen on biologian ja maantieteen opettaja Joensuun Yhteiskoulun lukiossa. Ulla Ilomäki-Keisala toimii luokanopettajana Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Lari Kotilainen on suomen kielen ja kulttuurin yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.

Palkinnonsaajista päätti Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus, johon kuuluivat vuonna 2022 puheenjohtaja Timo Tossavainen, varapuheenjohtaja Anne Mäntynen ja jäsenet Mervi Holopainen, Elina Kahla, Riitta Korhonen, Päivi Kosonen, Petri Laukka, Kai Myrberg, Rainer Oesch ja Annamari Saure.