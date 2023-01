Puupäähattu-tunnustuspalkinto myönnettiin sarjakuvataiteilija ja kuvittaja Mari Ahokoivulle

Suomen sarjakuvaseura on myöntänyt Puupäähattu-tunnustuspalkinnon sarjakuvataiteilija ja kuvittaja Mari Ahokoivulle (s. 1984). Puupäähattu on merkittävin suomalaiselle sarjakuvataiteilijalle myönnettävä tunnustus.

Ahokoivu on toiminut aktiivisesti myös sarjakuvan opettajana ja rohkaissut kaikenikäisiä kokeilemaan sanan ja kuvan yhteispelillä ilmaisemista. Ahokoivun laatima Sarjakuvantekijän opas (BTJ, 2007) kertoo hauskasti ja kannustavasti alan perustiedot.

Ahokoivu on julkaissut muun muassa Batuman-supersankariparodiaa sekä Kalle Hakkolan kanssa tehtyjä Sanni & Joonas -lastensarjakuvakirjoja. Ahokoivun tähänastinen pääteos Oksi (Asema, 2018) on tarina äideistä ja tyttäristä, tähdistä ja myyteistä. Lähes 400-sivuinen kirja on julkaistu myös englanniksi.

Sarjakuvataiteilijan teoksia on julkaistu yli kymmenessä maassa.

Ahokoivun selkeä piirrostyyli ja rakenteellinen hahmottelu tuovat kuviin syvällisyyttä. Sivellintekniikalla toteutetuissa jaksoissa on unenomaisuutta, tunnelma vie lukijan kuvien sisäiseen maailmaan, kertoo Sarjakuvaseuran tiedote.

Ahokoivu on esimerkki uuden sukupolven kuvataiteilijasta, joka hallitsee ilmaisuvälineensä suvereenisti ja yllättää lukijansa avaamalla heille tuoreita näkökulmia. Hän tuo arkitodellisuuteen ripauksen fantasiaa.

Sarjakuvanäyttely on esillä Helsingin Kansalliskirjaston kahvilan tilassa 19.1.–28.2.2023.