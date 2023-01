Arkiset esineet toimivat järjenvastaisesti ja vailla päämäärää kuvanveistäjän teoksissa – Eetu Huhtala on Vuoden 2023 nuori taiteilija

Kuvanveistäjä Eetu Huhtala on valittu Vuoden 2023 nuoreksi taiteilijaksi.

Huhtalan tuotanto koostuu mekaanisista ja suurikokoisista metallisista veistoksista ja muista moniaistillisista teoksista. Käsitteellisten teosten lähtökohtana ovat arkiset esineet ja tekniset laitteet, jotka eivät toimi odotetulla tavalla, vaan järjenvastaisesti, vailla päämäärää.

Huhtala saa Tampereen kaupungin myöntämän 20 000 euron stipendin ja mahdollisuuden yksityisnäyttelyn järjestämiseen Tampereen taidemuseossa. Eetu Huhtala on järjestyksessä 39. Vuoden nuori taiteilija.

Eetu Huhtala (s. 1993 Äänekoskella) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvanveistäjä. Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta 2021. Huhtalan teoksia on ollut esillä kuratoiduissa ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Hänellä on ollut yksityisnäyttelyt Helsingissä Project Roomissa ja Galleria Sculptorissa.

Huhtala on toteuttanut ensimmäisen julkisen teoksensa Another Helsinkiin Tanssin taloon 2022. Hänen teoksiaan on Jenni ja Antti Wihurin säätiön kokoelmassa Rovaniemen taidemuseossa, Saastamoisen säätiön kokoelmassa EMMA – Espoon modernin taiteen museossa sekä lisäksi monissa yksityiskokoelmissa.

– Taiteellinen tuotantoni koostuu liikkuvista mekaanisista ja suurikokoisista metallisista veistoksista sekä muista moniaistillisista teoksista. Työskentelyni rakentuu henkilökohtaisten kokemusten sekä laajempien yhteiskunnallisten ongelmakohtien ympärille. Sen lähtökohtana toimivat humaanit kokemukset kiinnittyvät työskentelyssäni arkipäiväisiin ja tuttuihin esineisiin, joiden muotoja ja toimintoja teokseni usein lainaavat. Pyrkimyksenäni on kuvanveiston keinoin tuottaa yksittäisiä hetkiä, tapahtumia ja tuntemuksia, jotka ovat samanaikaisesti meille tuttuja, mutta meistä ulkoisia, vieraita, Huhtala kertoo tiedotteessa.

Vuoden 2023 nuoren taiteilijan on valinnut asiantuntijatyöryhmä, johon kuuluivat Tampereen taidemuseon edellinen johtaja Taina Myllyharju (pj) ja edellinen näyttelypäällikkö Maaria Salo, Nykytaiteen museo Kiasman johtaja Leevi Haapala, Finnish Art Agencyn taidekuraattori Laura Köönikkä, Tampereen taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Anna Hyrkkänen, Tampereen taideyhdistyksen edustaja Joni Lehtimäki sekä Suomen Taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Katariina Salmijärvi.

Valtakunnallinen Vuoden nuori taiteilija -tapahtuma syntyi vuonna 1984 Tampereen Nuorkauppakamarin aloitteesta. Tapahtuma toimii keskustelun herättäjänä ja nykytaiteen näkyvyyden edistäjänä. Palkinnolla pyritään tukemaan kansainvälisesti kiinnostavia alle 35-vuotiaita suomalaistaiteilijoita.