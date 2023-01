Arja Miller on valittu Helsingin taidemuseon uudeksi johtajaksi

HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallitus on valinnut uudeksi taidemuseon johtajaksi filosofian maisteri Arja Millerin. Miller siirtyy tehtävään Espoon taidemuseo EMMAn intendentin paikalta. Hän aloittaa HAMissa 20. maaliskuuta.

– HAMin taidemuseon johtajan tehtävä herätti ilahduttavaa kiinnostusta. Arja Miller valikoitui tehtävään laadukkaasta hakijajoukosta pitkän ja monipuolisen työkokemuksensa perusteella. Hän on työskennellyt uransa aikana useissa museoissa erilaisissa johtotehtävissä, joiden myötä hänelle on kertynyt syvä asiantuntemus niin kuratoinnista kuin museoalan työprosesseista. Uransa aikana Arja on osoittanut kykynsä kehittyä johtajana sekä kehittää organisaatiota, jossa työskentelee. Lisäksi hänellä on erinomaiset verkostot museoalan toimijoihin niin Suomessa kuin ulkomailla, HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja Kai Huotari perustelee valintaa tiedotteessa.

– HAM on helsinkiläisten oma taidemuseo, jossa kiinnostavat näyttelyt, laadukkaat kokoelmat ja dynaaminen julkinen taide kietoutuvat yhteen. Olen innoissani tilaisuudesta kehittää HAMista yhä rohkeampi, vahvempi ja vastuullisempi museo yhdessä osaavan henkilökunnan kanssa. Upean Helsinki Biennaalin, vaikuttavien näyttelyiden ja edistyksellisen julkisen taiteen myötä HAMilla on kaikki mahdollisuudet kehittyä alansa kansainväliseksi edelläkävijäksi. Taiteilijoilla on arvokas kyky heijastaa taiteen keinoin nykyisyyttä, tulkita mennyttä ja ennakoida taiteellisen prosessin kautta tulevaa. Unelmissani HAM on uutta luova yhteisö, jossa taiteilijoiden näkemyksellisyys ja moninaiset yleisöt kohtaavat toisensa, Arja Miller visioi.

HAM Helsingin taidemuseon toiminta ja henkilöstö siirtyivät säätiöön 1. tammikuuta 2023. Säätiöimisen myötä HAMista tuli kaupungin tytäryhteisö, jota rahoitetaan kulttuurin laitosavustuksilla.

– HAMin tuore säätiöiminen avartaa museon toimintamahdollisuuksia entisestään. Onkin erityisen mahtavaa aloittaa HAMin johtajana juuri nyt, Miller toteaa.

Taidemuseon johtaja valittiin viiden vuoden kaudelle määräaikaiseen työsuhteeseen, jota voidaan jatkaa toiselle kaudelle. Edellinen taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila jäi eläkkeelle 1. joulukuuta 2022.