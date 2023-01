Kuvataiteilija Jan-Erik Anderssonin Life on a Leaf -talosta eli Lehtitalosta on Turussa tulossa taiteilija- ja tutkijaresidenssi. Ensimmäisen residenssikauden haku on avoinna 20. helmikuuta saakka. Valinnat tehdään kevään aikana.

Haku on tarkoitettu suomalaisille tai kansainvälisille taiteilijoille ja tutkijoille, joiden työ keskittyy kaupunkitiloihin tai rakennettuun ympäristöön. Taiteilijoiden tulee toimia alalla, tutkijoilla tulee olla tohtorin tutkinto. Taloon valitaan yksi taiteilija tai tutkija tai pariskunta kerrallaan.

Residenssikohde on Anderssonin yhdessä arkkitehti Erkki Pitkärannan kanssa suunnittelema kokonaistaideteos. 2009 valmistunut talo oli osa Anderssonin kuvataiteen tohtorintyötä Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Talo ja sen rakenteet sisältävät kymmeniä koti- ja ulkomaisten taiteilijoiden teoksia, jotka on valmistettu tilauksesta taloa rakennettaessa.

– Olen ylpeä, että minun ja arkkitehdin sekä monen muun taiteilijan ja käsityöläisen tuotos saa jatkaa elämäänsä taiteilijoiden ja tutkijoiden residenssinä. Uskon, että se inspiroi kaikkia taloon asumaan ja työskentelemään tulevia taiteilijoita ja tutkijoita, toteaa Andersson tiedotteessa.

Lehtitalo on ennen residenssiä toiminut Anderssonin ja hänen perheensä kotina. Andersson muuttaa talosta keväällä samaan pihapiiriin valmistuvaan kuusikulmaiseen Kuusi-o-taloon.

Residenssiä voi hakea 2–12 kuukauden pituisena. Nyt haettavat jaksot voivat alkaa aikaisintaan 1.5.2023 ja päättyä viimeistään 31.12.2025. Valinnan tekevät Life on a Leaf ry:n nimeämät asiantuntijat.

Lisätiedot ja hakuohjeet sivulta https://www.lifeonaleaf.fi

