Rory Pilgrimin elokuvat avaavat WAMx:n uuden näyttelysarjan – elokuvat puhuvat siitä, miten ilmastokriisi ja pandemia koettelevat ihmisten jaksamista

Rory Pilgrimin näyttelyssä esitettävät elokuvat aloittavat WAMx:n uuden Hop to Hope -näyttelysarjan, jonka teemana on ystävyys ja usko tulevaisuuteen. Näyttely käsittelee ilmastokriisin ja koronapandemian vaikutuksia ihmisten jaksamiseen ja arjen tukirakenteisiin. Elokuvat The Undercurrent (2019–) ja Rafts (2020–2022) perustuvat pitkäjänteiseen työskentelyyn erilaisten yhteisöjen kanssa, ja niitä yhdistää solidaarisuus sekä musiikin voima.

Kummankin elokuvan runkona toimii Rory Pilgrimin ja työryhmän yhteistyössä säveltämä musiikki. Näyttelyn teoksissa näkyy, miten hyödynnämme sanoja ja ääntämme niin lauluissa, runoissa kuin arkisessa puheessa. Näyttelyssä on esillä myös taiteilijan ja työryhmäläisten maalauksia sekä tekstijulisteita, joissa on katkelmia elokuvien lauluista.

The Undercurrent (suom. pohjavirta) käsittelee ilmastokriisin nuorissa herättämiä tunteita. Elokuvassa kohdataan kymmenen nuorta ilmastoaktivistia Idahon Boisessa, Yhdysvalloissa. He kokevat, etteivät aikuiset kanna vastuutaan ilmastonmuutoksesta vaan sysäävät vastuun ongelman ratkaisemisesta nuorille.

Elokuvassa esiintyvät nuoret muistuttavat, että ilmastokriisillä on yhteys heidän henkilökohtaisen elämänsä eri alueisiin, esimerkiksi sukupuolten epätasa-arvoon, uskontoon sekä ongelmiin perhe- ja ystävyyssuhteissa.

Elokuvassa haastatellaan myös alueella eläviä kodittomia, jotka pohtivat kodin ja suojan merkitystä sekä suhdettaan luontoon.

Koronapandemian aikana kuvattu Rafts (suom. pelastuslautat) kertoo ihmisten selviytymiskeinoista muutosten keskellä. Pilgrimin inspiraationlähteenä ovat olleet BBC:n 1950–60-luvuilla lähettämät Radio Ballads -radio-ohjelmat, joissa esitettiin tuohon aikaan harvemmin kuulluiksi tulleiden ihmisryhmien tarinoita.

Rafts-elokuvan keskiössä on konserttitaltiointi, jossa solistit Declan Rowe John, Robyn Haddon ja Kayden Fearon esittävät yhdessä kuoron ja orkesterin kanssa seitsemänosaisen oratorion.

Oratorion lauluissa nivotaan yhteen kahdeksan henkilön elämäntarinat, jotka ovat mukana englantilaisessa mielenterveystyötä taidetoiminnan kautta tekevässä Green Shoes Arts -yhdistyksessä. Laulut käsittelevät työntekoa, psyykkistä hyvinvointia ja ympäristöä.

Elokuvan edetessä lauluun yhtyy ääniä läheltä ja kaukaa, muun muassa kodittomia, jotka osallistuvat Project Well Being -järjestön toimintaan Yhdysvalloissa.

Vuonna 1988 syntynyt Rory Pilgrim (Iso-Britannia) on säveltäjä, musiikintekijä ja kuvataiteilija, jonka teoksia on esillä ensimmäistä kertaa Suomessa.

Pilgrim seuraa feministisen taiteen ja yhteisötaiteen perinteitä, ja aktivismilla on keskeinen rooli hänen taiteessaan.

Pilgrimin teoksia on esitetty muun muassa Serpentine Galleryssa Lontoossa, MoMAssa New Yorkissa ja Centre Pompidoussa Pariisissa. Hänet palkittiin Alankomaissa arvostetulla Prix de Rome -palkinnolla 2019.

Hop to Hope: Rory Pilgrim 5.3. saakka WAMissa, Itäinen Rantakatu 38.

Undercurrent-elokuvan näytösajat: klo 10.30, 13 ja 15.30, elokuvan kesto 50 min.

Rafts-elokuvan näytösajat klo 11.30, 14 ja 16.30, elokuvan kesto 1 h 7 min.