Tuore Finlandia-finalisti Heikki Kännö ja kansainvälisesti palkittu mentalisti Pete Poskiparta puhuvat TS Kirja -klubilla mielikuvituksesta, magiasta ja vähän yliluonnollisestakin.

Heikki Kännö on palkittu turkulainen kirjailija, jonka uusin teos on yli tuhatsivuinen Ihmishämärä. Romaania on kiitelty hämmästyttäväksi lukukokemukseksi ja tarinankerronnan taidonnäytteeksi.

Kännö kertoo TS Kirja -klubilla, että monet hänen lukijansa olettavat, että hänen kirjoittamansa asiat vastaavat suoraan hänen maailmankuvaansa. Näin ei kuitenkaan suoraan ole.

– Minä uskon ihmisen mielikuvitukseen, mielikuvitukseen valtavan suurena voimavarana. Se tekee elämästä rikkaampaa, ihmisestä kiinnostavamman, ja se myös auttaa pystymään elämässä [erilaisiin saavutuksiin ja tekoihin], sanoi Kännö.

– Einstein piti mielikuvitusta tiedemiehen tärkeimpänä ominaisuutena.

Pete Poskiparta on Suomen ainoa kansainvälisesti palkittu mentalisti. Useita kirjojakin aiheesta tehnyt Poskiparta on erikoistunut ajatustenlukuun ja ennaltatietämiseen.

Kuuntele torstai-illan klubikeskustelu nyt podcastina: onko magialla mitään sijaa näiden turkulaisvirtuoosien työssä?

Kirjailijoita haastattelevat Turun Sanomien kulttuurin ja lukemiston päällikkö Tuomo Karhu ja kirjailija, opettaja Niina Repo Turun yliopistosta.