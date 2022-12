Aboa-apuraha kuvataiteilija Mikko Paakkolalle

Turun kulttuuri- ja nuorisolautakunta myönsi torstain kokouksessaan Aboa-apurahan kuvataiteilija Mikko Paakkolalle. Aboa on vuoden työskentelyapuraha, joka vuodelle 2023 on 24 761,09 euroa. Määräaikaan 31. lokakuuta mennessä apurahaa haki yhteensä 22 taiteilijaa.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta toteaa perusteluissaan taidemaalarina ja kuvataiteilijana tunnetun Paakkolan tehneen turkulaista kuvataidetta tunnetuksi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi häneltä löytyy vahva näyttö pitkäjänteisestä taiteellisesta työskentelystä niin yksityisten kuin työryhmänä tehtyjen taideprojektien saralta.

Valinta oli kulttuuri- ja nuorisolautakunnan mielestä vaikea, koska hakeneiden joukossa oli useita eri vahvuuksia omaavia ehdokkaita. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätyi Paakkolan valintaan hänen aktiivisen, ansioituneen ja vaikuttavan taiteilijauransa vuoksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Paakkola (s.1961) on pitkän linjan taidemaalari ja kuvataiteilija, joka on valmistunut Turun piirustuskoulusta ja tehnyt jatko-opintoja École Nationale Supérieure des Beaux-arts -taidekoulussa Pariisissa. Paakkola on osallistunut aktiivisesti näyttelyihin ja taideprojekteihin Suomessa ja ulkomailla. Hänen teoksiaan on lukuisissa taidekokoelmissa, kuten muun muassa Naantalin, Rauman, Raision, Salon ja Turun kaupungin taidekokoelmissa sekä Suomen ja Ruotsin valtion kokoelmissa ja Helsingin, Porin, Rovaniemen, Tampereen ja Turun taidemuseoiden kokoelmissa.

Ensi vuonna Paakkola keskittyy Aboa-apurahan turvin täysipäiväisesti taiteelliseen työskentelyyn. Hänen teoksiaan nähdään niin pienillä kuin suurilla paikkakunnilla sekä Suomessa että ulkomailla.

Paakkolan maalauksia on esillä maaliskuussa Turussa Galleria Räyhässä, jonka lisäksi hänet on kutsuttu keväällä järjestettävään yhteisnäyttelyyn Los Angelesin Durden and Ray -galleriaan. Samaan näyttelyyn on kutsuttu myös muun muassa vuonna 2022 Wäinö Aaltosen museossakin nähty taiteilijapari Teija ja Pekka Isorättyä sekä kuvataiteilija Petri Hytönen.

Paakkola osallistuu ja vie teoksiaan myös Tukholman kansainvälisille Supermarket-taidemessuille. Tapahtuma kerää taidealan ammattilaisia vuosittain 60 eri maasta. Kesällä 2023 Paakkolan matka jatkuu Pohjois-Suomeen, jossa hän osallistuu Misha Del Valin ja Raisa Raekallion kutsumana Sirkka-biennaaliin Kittilässä.

Lisäksi Paakkolan töitä nähdään myös hänen hollantilaisen galleristinsa Art Gallery Voûte -gallerian yksityisnäyttelyssä Schiedamissa. Lisäksi Paakkola kirjoittaa säännöllisesti taideartikkeleita Taide-lehteen, jossa julkaistiin tänä kesänä hänen kirjoittamansa artikkeli Turusta veistoskaupunkina (3/22).

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lue myös:

Mikko Paakkola käyttää maalauksissaan jopa tervaa ja kukkamultaa, mutta tärkeintä on valo – uusi näyttely on osa Taiteen talon ja Turun musiikkijuhlien yhteistyötä