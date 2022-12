Koomikko Ricky Gervais tulee maaliskuussa ensi kertaa Suomeen

Brittikoomikko Ricky Gervais tuo Armageddon-nimisen stand up -show'nsa Helsingin jäähalliin 11. maaliskuuta. Se on hänen ensivisiittinsä Suomessa. Gervais tunnetaan muun muassa hittisarjastaThe Office (Konttori) sekä Extras ja After Life -sarjoista.

Ricky Gervaisin vuoden 2021 SuperNature-kiertue oli suuri menestys, ja siitä tuli myöhemmin yksi Netflixin vuoden katsotuimmista komedioista. Netflix on ostanut televisio-oikeudet myös Armageddoniin, joka esitetään suoratoistopalvelussa vuoden 2024 alussa.

Gervaisin luoma ja tähdittämä The Office on kaikkien aikojen menestynein brittiläinen komedia, jota esitetään yli 90 maassa. Se on palkittu muun muassa Yhdysvalloissa parhaan komediasarjan Emmy-palkinnolla (2006) ja Isossa-Britanniassa parhaan musikaali- tai komediasarjan Golden Globe -palkinnolla. Gervais on saanut myös parhaan miespääosan Emmy- ja Golden Globe -palkinnot.

Suosittujen tv-sarjojen ja stand up -live-esiintymisten lisäksi Gervais on juontanut Golden Globe -gaalan vuosina 2010, 2011, 2012, 2016 ja 2020.