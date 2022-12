Vuoden viimeisen TS Kirja -klubin vieraiksi saapuvat tuore Finlandia-finalisti Heikki Kännö ja huippumentalisti Pete Poskiparta.

Turun kaupunginteatterissa 15. joulukuuta kello 17 järjestävällä klubilla pohditaan muun muassa, onko magialla mitään sijaa turkulaisvirtuoosien työssä. Katso suora lähetys tapahtumasta yllä.

Heikki Kännö on palkittu kirjailija, jonka uusin teos on yli tuhatsivuinen Ihmishämärä. Romaania on kiitelty hämmästyttäväksi lukukokemukseksi ja tarinankerronnan taidonnäytteeksi.

Pete Poskiparta on Suomen ainoa kansainvälisesti palkittu mentalisti. Useita kirjojakin aiheesta tehnyt Poskiparta on erikoistunut ajatustenlukuun ja ennaltatietämiseen.

Haastattelijoina ovat Turun Sanomien kulttuurin ja lukemiston päällikkö Tuomo Karhu ja kirjailija, opettaja Niina Repo Turun yliopistosta.

