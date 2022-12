Turkulainen kaupunkifestivaali Aura fest julkaisi ensi kesän ensimmäisiä artistikiinnityksiään. Festivaalin julkaisemista artisteista suurin on hollantilainen DJ Tiësto. Hollantilainen Grammy-palkittu DJ ja tuottaja on jo 2000-luvun alusta alkaen kuulunut maailman tunnetuimpiin elektronisen tanssimusiikin kärkinimiin. Tiësto on vuosien varrella valloittanut stadionluokan keikkalavoja ympäri maailmaa aina vuoden 2004 Kreikan kesäolympialaisten avajaisista asti. Kaikkien aikojen parhaaksi DJ:ksi Tiësto on valittu mm. elektroniseen musiikkiin erikoistuneen julkaisu Mixmagin äänestyksessä vuonna 2011 sekä maailmanlaajuisesti arvostetun Rolling Stone -lehden äänestyksessä vuonna 2012. Tiësto on esiintynyt Suomessa viimeksi 2016.

– Koko tuotantotiimimme on erittäin innoissaan kesän 2023 Aura Festista jo nyt. Onnistuimme ohjelmaneuvotteluissa erinomaisesti, ja nyt julkaistu Tiësto on taatusti yksi kiinnostavimmista elektronisen musiikin nimistä ensi kesän festivaaleilla”, kertoo Aura Festin promoottori Tommi Mäki festivaalin tiedotteessa.

Kotimaisista esiintyjistä Aura Festiin on tässä vaiheessa varmistettu Gettomasa, Isac Elliot, Gasellit, Cledos, Viivi, Mikael Gabriel, Jambo sekä Ege Zulu. Ensi vuoden elokuussa järjestettävään tapahtumaan on luvassa lisää artistikiinnityksiä 2023 kevään aikana. Festivaalin lipunmyynti alkaa maanantaina 12.12.