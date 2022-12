Dolly Partonin säveltämä musikaali saapuu kesällä Samppalinnan kesäteatteriin – pääosissa nähdään Niina Lahtinen, Pihla Pohjolainen ja Heljä Heikkinen

Samppalinnan kesäteatterin ensi kesän musikaali on legendaarisen kantritähden Dolly Partonin säveltämä 9 to 5 – hommat hoituu! 1980-luvun alkuun sijoittuva musikaali kertoo kolmen naisen yllättävästä ystävyydestä ja siitä, miten lopulta kaikki on heille mahdollista – jopa konservatiivisessa, miesten hallitsemassa bisnesmaailmassa.

Musikaali sai ensi-iltansa Broadwaylla vuonna 2009, ja Turussa nähdään siitä Suomen kantaesitys. Musikaalikomedian ohjaa Samppalinnan kesäteatteriin uusi taiteellinen johtaja Jukka Nylund, ja pääosia esittävät Niina Lahtinen, Pihla Pohjolainen sekä Heljä Heikkinen.

Musikaali perustuu vuonna 1980 ilmestyneeseen menestyselokuvaan, jota tähdittivät Partonin itsensä lisäksi muiden muassa Jane Fonda ja Lily Tomlin.

9 to 5 – hommat hoituu! saa ensi-iltansa 21. kesäkuuta 2023.