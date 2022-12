Rajoja rikkova Lil Nas X ja EDM-nostalgiaa uhkuva Skrillex astuvat Ruisrockin lavoille ensi kesänä

Heinäkuun toisena viikonloppuna järjestettävä Ruisrock-festivaali julkaisi joulun alla lisää esiintyjiä.

Aiemmin syksyllä Ruisrock tiedotti, että kotimaisen poptaivaan kirkkaimpiin tähtiin kuuluva Antti Tuisku lopettaa uransa Ruissin lavalla.

Keskiviikkona festivaali julkaisi liudan lisäkiinnityksiä ensi kesän festareille. Kotimaisten artistien joukossa Ruissiin saapuvat muun muassa marraskuun puolivälissä haastattelullaan kohauttanut Gettomasa, eteerinen laulaja-lauluntekijä Behm, viikonloppuna Turkuhallissa tanssittanut Haloo Helsinki ja herkillä balladeillaan ihastuttava pehmoaino.

Kansainvälisistä tähdistä Ruissalon kansanpuistossa nähdään Old Town Road -hitillään suursuosioon noussut ja Montero (Call me by your name) kappaleellaan kohahduttanut sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen puolestapuhuja Lil Nas X sekä takavuosien Scary Monsters and Nice Sprites -EP:llään jättisuosion saavuttanut EDM-mestari Skrillex.