Esikoisrunoilijoiden Runo-Kaarina -kilpailu on auki

Esikoisrunoilijoille tarkoitettu valtakunnallinen runokokoelmakilpailu on jälleen käynnistynyt. Vuoden 2023 kilpailu avattiin Kaarina-päivän juhlassa perjantaina ja kokoelmia otetaan vastaan maanantaihin 13. helmikuuta 2023 saakka. Kilpailu on avoin kaikille suomenkielisille runoille ja runojen aihe on vapaa. Kaarinan kaupunki julkaisee kustannuksellaan kilpailun voittaneen runoteoksen.

Vuosittainen Runo-Kaarina -kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1994 ja se vakiinnuttanut asemansa valtakunnallisesti tunnettuna runokilpailuna.

Kilpailuun saapuu vuosittain lukuisia käsikirjoituksia ympäri Suomea ja toisinaan myös ulkomailta. Kilpailun voittajista vähintään yhden runoteoksen on osallistumisensa jälkeen julkaissut viisitoista julkisuuteen noussutta kirjailijaa.

Kilpailun suojelija on tasavallan presidentin puoliso, runoilija Jenni Haukio, joka voitti kilpailun vuonna 1999 esikoiskokoelmallaan Paitasi on pujahtanut ylleni.

Valintaraati valitsee voittajan toukokuussa. Raadin puheenjohtajana toimii kirjailija Kari Levola. Muut jäsenet ovat runoilijat Raisa Jäntti, Hanna Syrjämäki ja Tommi Parkko sekä Kaarinan kaupungin edustajat Noora Nieminen, Risto Jaakola ja Arja Pesonen.