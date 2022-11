Uransa lopettava Popeda esiintyy ensi kesän Down By The Laiturissa

Down By The Laituri on julkistanut ensimmäisiä tulevan kesän esiintyjiä. Festivaalilla nähdään muun muassa Popeda, The Jacksons (Yhdysvallat), Juha Tapio, Teflon Brothers ja Erika Vikman.

Popeda nähdään festivaalilla näillä näkymin viimeisen kerran, sillä yhtye ilmoitti pari viikkoa sitten, että se lopettaa yli 45 vuotta kestäneen uransa ensi vuonna. Viimeiseksi esiintymiseksi jää Ratinasta poikki -konsertti Tampereen Ratinan stadionilla lauantaina 2. syyskuuta 2023.

Vuoden 2023 Down By The Laituri järjestetään Tuomiokirkontorilla ja Brahenpuistossa 27.–29. heinäkuuta.