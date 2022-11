Satu Rasila kirjoitti uskottomuuden seurauksista näytelmän, joka nähdään keväällä Turun kaupunginteatterissa

Parisuhdedynamiikan kiemuroita avataan Turun kaupunginteatterissa keväällä niin terapeutin vastaanotolla kuin arkisemmissa kohtaamisissa. Satu Rasilan kirjoittama ja ohjaama näytelmä Ilman sinua kertoo uskottomuuden seurauksista. Ensi-ilta on pienellä näyttämöllä 23. maaliskuuta.

Draamassa Mari ja Panu ovat keski-ikäinen akateeminen pariskunta, Johanna ja Patrik ruuhkavuosiaan yhdessä eläviä kolmekymppisiä. Heistä kahden polut risteävät liiankin läheisesti, mistä seuraa draamaa molempiin pitkiin parisuhteisiin. Esitys pyörii perhe-elämän, pettämisen ja yhdessä jatkamisen edellytysten ympärillä ja liikkuu rakkauden ja seksin rajapinnoilla.

Pariskuntia esittävät Minna Hämäläinen ja Mikko Kouki sekä kaupunginteatterin Hiljaiset sillat -musikaalissa parhaillaan esiintyvä Sonja Pajunoja ja ensi vierailunsa Turkuun tekevä Eino Heiskanen. Muissa rooleissa nähdään Ulla Reinikainen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Näytelmä pohjaa Rasilan vuonna 2016 kirjoittamaan Neljä-nimiseen kuunnelmaan.

– Se toimi ikään kuin taikinanjuurena tälle täysimittaiselle Ilman sinua -näytelmälle, jossa uskottomuus saa kaksi pariskuntaa punnitsemaan suhteen jatkamisen edellytyksiä. Mukana on sekä kirpeää sanavaihtoa että koomiseksi kääntyviä tilanteita. Itselleni tässä on linkki kirjoittamaani Katoava maa -näytelmään, jonka ohjasin samalle näyttämölle vuonna 2019. Kyseessä on kuitenkin täysin itsenäinen teos, joka tutkii pitkän parisuhteen dynamiikkaa, Rasila kertoo uudesta näytelmästään tiedotteessa.

Katoava maa käsitteliparisuhdetta, muistoja, muistamista sekä unohtamista ja vaikenemista yli 40 vuotta naimisissa olleen avioparin kautta tilanteessa, jossa vaimo oli sairastunut Alzheimerin tautiin.