Saskia Suominen pitää Titanikia ammatillisena kotinaan – uusi toiminnanjohtaja haluaa puuttua ilmastokriisin aiheuttamaan epätasa-arvoon taidekentällä

Saskia Suominen on tutussa paikassa. Vaikka viime kerrasta näissä takahuoneissa on useampi vuosi, paluu tuntuu luontevalta.

Suominen aloitti marraskuussa taiteilijajärjestö Arte ry:n ja Titanikin uutena toiminnanjohtajana. Turun jokirannassa sijaitsevalla nykytaidegallerialla on olennainen rooli hänen urallaan taiteen parissa.

Alun perin Suominen haki opiskelemaan mainonnan suunnittelua Turun AMK:n taideakatemiaan, mutta jäi varasijalle. Hän päätyi Unkariin tekemään taidehallinnon kanditutkintoa. Markkinoinnin sijaan taidehistoria ja kuratointi alkoivat tuntua omalta.

Kandiopintoihin kuului työharjoittelu, jonka Suominen päätyi monen mutkan kautta tekemään Titanikissa vuonna 2013.

­­– Se viimeistään oli sellainen hetki, jolloin tajusin, että tämä on intohimoni, Suominen kertoo.

Taiteilijavetoinen Titanik avasi uuden maailman, joka vei mennessään.

– Titanik on ollut iso osa sitä, että päädyin hakemaan Kuvataideakatemiaan kuratoinnin linjalle. Tämä paikka on ollut minulle tavallaan ammatillinen koti.

Uusi toiminnanjohtaja haluaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, miten ilmastokriisi ja sen sosiaaliset vaikutukset näkyvät taiteen kentällä.

– Mielestäni keskusteluissa välillä unohtuu se, että ilmastokriisi on myös ihmisoikeuskriisi. Ja että se entisestään pahentaa epätasa-arvoisuutta ja ihmisten välisiä kuiluja.

– Miten tämä taas vaikuttaa taiteeseen, on yksinkertaisuudessaan se, kenellä on varaa tehdä taidetta, kenelle se tehdään, kenellä on mahdollisuudet päästä taiteen äärelle, Suominen luettelee.

Pelkästään Suomen kontekstissa puhutaan Suomisen mukaan siitä, millaisia taiteen tekemisen tapoja jää pois tai miten ne muuttuvat, kun resurssit niukkenevat. Hän lisää, että esimerkiksi sähkön ja ruoan hinnan raju nousu vaikuttaa kotitalouksiin hyvin eri tavoin niiden tulotasosta riippuen, ja se vaikuttaa myös taiteilijoiden toimeentuloon ja toimintamahdollisuuksiin.

Titanikissa on jo vuosia tehty töitä taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksien eteen. Vuonna 2016 poistettiin galleriavuokra, eli taiteilijoiden ei tarvitse maksaa näyttelytilasta.

Tänä vuonna näyttelyitä ja tapahtumia järjestäville taiteilijoille on myös pystytty maksamaan palkkio. Pitkään tavoitteena ollut näyttelypalkkio mahdollistui Koneen säätiön rahoituksen avulla.

Viime vuosina Titanik on keskittynyt myös moniäänisyyden lisäämiseen ja antirasistiseen työhön, joka on nykyään toiminnan keskiössä.

– Siinä on sama kuin ilmastokriisiasiassa: ei ole tärkeintä luoda näyttelyitä, jotka jotenkin informoivat, vaan muuttaa rakenteita.

Suominen muistuttaa, että työ on alkanut jo edellisten toiminnanjohtajien aikana, ja haluaa jatkaa sitä.

– Toivon, että taiteilijajärjestönä pystymme lisäämään yhteisöllisyyttä, mikä lisää myös henkistä jaksamista.

KUKA Saskia Suominen Syntynyt Helsingissä vuonna 1989. Asuu Turussa. Valmistunut Taideyliopiston Kuvataideakatemian taiteen esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmasta 2020. Aloitti marraskuussa Arte ry:n ja Titanikin toiminnanjohtajana. Ennen nykyistä tehtävää työskenteli Helsingin taidemuseolla Helsinki Biennaalin tuottajana. Työskennellyt kansainvälisissä näyttelyhankkeissa Suomessa, Virossa, Ranskassa sekä Italiassa.

Arte ry on perustettu vuonna 1960, ja Titanik on avattu vuonna 1988. Niiden toimintaa on Suomisen mukaan aina määrittänyt kokeileminen ja muokkautuminen. Hän haluaisi tuoda sen näkyväksi turkulaisille.

– Olisi kiva tehdä joku sellainen isompi tempaus, jossa tuotaisiin esiin koko kaupungille, mitä me täällä teemme.

Tällä hetkellä Suominen syttyy esitystaiteesta, joka mahdollistaa läsnäolon ja yhdessä kokemisen.

­– On ihana kerääntyä yhteen ja upota esityksen maailmaan. Viime aikoina erityisesti performanssit ovat olleet minulle merkityksellisiä kokemuksia.

Turun kulttuuritarjonta on Suomisen mielestä monipuolinen ja helposti saavutettavissa. Hän nostaa esimerkeiksi Ilmiö-festivaalin ja Turun elävän nukketeatteriskenen sekä vuosittaiset New Performance Turku- ja XS-festivaalit. Suomisen mukaan kaupungin taidekenttä on myös sopivan vaihtoehtoinen.

– Turussa on inspiroiva meno, hän tiivistää.