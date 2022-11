Leif Segerstam johtaa Turun itsenäisyyspäivän konsertit

Turku järjestää perinteiset itsenäisyyspäivän konsertit tänäkin vuonna. Maanantaina 6. joulukuuta kello 12 ja kello 15 järjestettävät konsertit johtaa Turun filharmonisen orkesterin kunniakapellimestari Leif Segerstam. Konsertin vapaaliput jaetaan lauantaina 19. marraskuuta kello 12 Turun konserttitalossa.

Paikkalippuja jaetaan kaksi kappaletta per hakija. Lippujaossa on mahdollisuus valita, Lippujaossa on mahdollisuus valita, kumpaan konserttiin haluaa mennä. Mahdollisesti ylijääviä lippuja voi tiedustella Konserttitalon levy- ja lippukauppa Tritonuksesta (Aninkaistenkatu 9) tiistaista 22. marraskuuta alkaen. Kello 12:n konsertti lähetetään myös suorana verkossa TFO:n sivuilla.

Itsenäisyyspäivän juhlakonsertin solistina laulaa baritoni Gabriel Suovanen. Konserteissa kuullaan Jean Sibeliuksen ja Rauno Lehtisen lauluja. Orkesterinumerona soitetaan Sibeliuksen Karelia-sarja. Konsertit alkavat Sibeliuksen Finlandialla ja huipentuvat perinteiseen tapaan Fredrik Paciuksen Maamme-lauluun.

Juhlapuheen pitää aikaisemmassa konsertissa pormestari Minna Arve ja jälkimmäisessä Åbo Akademin rehtori Mikael Lindfelt.