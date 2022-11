Hannamari Vallila yllättyi, kun suvusta paljastui koko Suomea kohahduttanut verityö – Hän yritti ratkaista yli sata vuotta vanhan tunnetun rikoksen

MUSEOVIRASTO/HISTORIAN KUVAKOKOELMA/JOURNALISTINEN KUVA-ARKISTO/OTAVAMEDIA

Lyhyeksi jääneet elämät: Pekka Heikka (vas.) ja Toivo Kuula. Kuulan surma on Suomen historian tunnetuimpia veritekoja. Siitä on kirjoitettu lukuisia lehtijuttuja ja tapausta on käsitelty kirjallisuudessa sivukaupalla. Nyt mysteeriin on tarttunut toimittaja Hannamari Vallila.