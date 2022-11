Varsinais-Suomen taidepalkinto toistamiseen Turun kirjakahvilalle

Varsinais-Suomen taidetoimikunta palkitsi Osuuskunta Turun kirjakahvilan vähemmistöjen huomioimisesta ja tasavertaisen kaupunkitilan rakentamisesta. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa. Kirjakahvila palkittiin jo toistamiseen. Edellisen kerran se sai Varsinais-Suomen taidepalkinnon vuonna 2001.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti: "Jokainen kaupunki tarvitsee oman yhteisöllisen keitaansa, jonka toimintaa ohjaavat avarakatseisuus ja syrjimättömyys. Kirjakahvila on edelläkävijänä tarjonnut inklusiivisen, feministisen ja queerin tilan monille vähemmistöasemassa oleville kaupunkilaisille ja heidän liittolaisilleen."

Kirjakahvilan toiminta on jatkunut Turussa jo yli 40 vuotta. Pitkäjänteisesti kahvila on nostanut esiin vasta- ja alakulttuureja sekä myynyt pienkustanteiden julkaisuja ja yhteiskunnallisia teoksia. Kahvilatoiminnan rinnalla Kirjakahvila on järjestänyt monenlaisia tapahtumia croquis-illoista elokuvanäytöksiin ja konsertteihin.

Palkinto on myös kunnianosoitus kirjallisuuden pienkustantajille, joiden tuotannosta Kirjakahvilan valikoima pääasiassa koostuu. Kirjakahvila on vapaaehtoisvoimin toimiva helmi Varsinais-Suomessa.

Varsinais-Suomen taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle.