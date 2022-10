The Rasmus, Hanoi Rocks, Apulanta, Pepe Willberg, Muska... Ari Väntänen ja Sauli Miettinen kertovat TS Kirja -klubilla, millaista on kirjoittaa tähtien kanssa

Syksyn toisella TS Kirja -klubilla pääosassa ovat tähtiartistien elämät. Torstaina 13. lokakuuta kello 17 Turun kaupunginteatterissa järjestettävän klubin vieraiksi saapuvat suosittujen elämäkertojen tekijät Ari Väntänen ja Sauli Miettinen.

Toimittaja, tietokirjailija ja suomentaja Ari Väntäseltä on julkaistu kirjat muun muassa Hanoi Rocksista, Apulannasta ja viimeksi The Rasmuksesta. Millaista on pukea sanoiksi Suomen suosituimpien artistien elämää?

Sauli Miettinen on kirjoittanut aiemmin muun muassa Aira Samulinin ja Jorma Uotisen elämäkerrat. Tänä vuonna häneltä on julkaistu elämäkerrat kahdesta suomalaisen rockin ja iskelmän pioneerista, Pepe Willbergistä ja Muskasta. Willberg-elämäkerta ilmestyy sopivasti päivää ennen TS Kirja -klubia.

Kirjailijoiden kanssa keskustelee Turun Sanomien kulttuurin ja lukemiston päällikkö Tuomo Karhu.