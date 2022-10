Thomas de Mallet Burgess nimitettiin Kansallisoopperan taiteelliseksi johtajaksi

Suomen kansallisoopperan ja -baletin säätiön hallitus on päättänyt yksimielisesti nimittää Thomas de Burgessin Kansallisoopperan uudeksi taiteelliseksi johtajaksi.

Oopperajohtaja ja ohjaaja Thomas de Mallet Burgess täytti hallituksen mielestä hakijoista parhaiten kansainväliselle haulle määritellyt kriteerit. Hänellä on vahvat johtamistaidot, erinomainen taiteellinen kyky kehittää oopperaa ja viedä sitä yhä laajemmille yleisöille, hyvät verkostot sekä näyttöjä pitkäjänteisestä ja taloudellisesti kestävästä suunnittelusta.

– Suomen kansallisooppera on arvostettu organisaatio, jolla on näyttöä saavutuksistaan. Arvostan sen kunnianhimoa kehittää ja uudistaa traditioita ja jaan talon arvot korkeasta taiteellisesta tasosta ja yhteistyöstä. Oopperan tulee puhutella meitä tässä ja nyt. Odotan, että yhdessä lahjakkaan ja omistautuneen yhteisön kanssa pääsemme tutkimaan mitä kaikkea tämä tarkoittaa. Mitä ooppera on taiteilijoille ja yleisöille Suomessa niin ydinohjelmiston, uusien teosten ja esityspaikkojen kuin digitaalisten toteutusten kannalta. On kunnia tulla nimitetyksi tähän tehtävään, Thomas de Mallet Burgess sanoo tiedotteessa.

– Thomasilla on syvällinen ja monipuolinen ymmärrys oopperaohjelmistosta ja näkemys oopperan roolista yhteiskunnassa. Hän on hyvin kiinnostunut esityksen synnyttämästä kokemuksesta ja suhteesta esiintyjän ja yleisön välillä. Iloitsen tästä valinnasta ja uskon, että Thomasin kaudella ooppera tulee koskettamaan entistäkin laajempia yleisöjä, pääjohtaja Gita Kadambi sanoo.

Tällä hetkellä Thomas de Mallet Burgess työskentelee Uuden-Seelannin oopperan pääjohtajana ja taiteellisena johtajana. Aiemmin hän on toiminut taiteellisena johtajana perustamassaan Lost & Found Opera -ryhmässä Australiassa ja luovana johtajana Irlannin kansallisessa oopperatalossa Wexfordissa. Hän on taustaltaan ohjaaja sekä kansainvälisesti tunnettu näyttämötaitojen valmentamisen ja koulutuksen asiantuntija ja säännöllinen vierailija yliopistoissa ja konservatorioissa. Johtajana hän painottaa organisaation roolia osana paikallista kulttuuria ja yhteisöä, sekä monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta.

Nimityspäätöstä edelsi oopperan henkilöstöryhmien kuuleminen. Suurimman ryhmän eli orkesterin puoltaessa valintaa laulajat jättivät neutraalin lausunnon ja oopperan muu taiteellinen henkilöstö puolsi valintaa varauksin. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluu muun muassa ohjausassistentteja, pianisteja, kuiskaajia ja kuoromestareita.

– Ooppera on laaja työyhteisö, jossa on paljon erilaisia ammattilaisia. Kaikkia yhdistää intohimo ammattiaan kohtaan. On ymmärrettävää, että taiteellisen johtajan valinta herättää mielipiteitä. Olen keskustellut ryhmien kanssa, ja meillä on hyvä yhteinen ymmärrys siitä, että Thomas on nimitetty meille perusteellisen rekrytointiprosessin jälkeen hänen taiteellisen näkemyksensä ja johtajataitojensa perusteella. Olen vakuuttunut, että yhteistyöstä tulee hedelmällistä, sanoo Gita Kadambi.

Taiteellisen johtajan kausi alkaa 1. elokuuta 2023. Sopimus on nelivuotinen ja sisältää kolmen vuoden lisäoption. Ensimmäinen Thomas de Mallet Burgessin kokonaan suunnittelema ohjelmisto nähdään kaudella 2025–2026.