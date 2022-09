Spike Leen pikkuveli käsikirjoitti ja ohjasi suomalaisen elokuvan – Business Finland jakanut alalle tuotantokannustimia lähes 22,5 miljoonaa euroa tammikuun 2021 jälkeen

Helsingissä on kuvattu yhdysvaltalaisen Cinqué Leen käsikirjoittama ja ohjaama elokuva A Rare Grand Alignment.

Cinque Leen isoveli on ohjaajalegenda Spike Lee, joka Suomessa tunnetaan nykyään myös ystävyydestään näyttelijä Jasper Pääkkösen kanssa.

Elokuvan tuottaja Mikko Kodisoja vahvistaa uutisen Leen elokuvasta, mutta haluaa säästää taustatarinan ja sen tarkat yksityiskohdat myöhemmäksi.

– Täytyy jättää jotain myös elokuvan markkinointiin, Kodisoja naurahtaa.

Cinqué Lee on urallaan muun muassa kirjoittanut Spike-veljensä ohjaaman Crooklynin (1994) ja tv-sarjaa She's Gotta Have It (2017–2019) sekä näytellyt pieniä rooleja paitsi Spike Leen myös Jim Jarmuschin elokuvissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ensi vuonna ensi-iltansa saavaa trilleriä tähdittää muun muassa Roman Griffin Davis, joka näytteli draamakomediassa Jojo Rabbit (2019).

– Elokuvassa on kolme nousevaa lapsinäyttelijää Englannista ja kovia kansainvälisiä nimiä myös aikuisnäyttelijöinä, Kodisoja kertoo.

STT teki Business Finlandille tietopyynnön audiovisuaalisen alan tuotantokannustimia saaneista tuotantoyhtiöistä.

Supercell-peliyhtiön aikoinaan perustanut Kodisoja on hallituksen jäsen Grand Film Productionissa, joka on saanut huhtikuussa yli 1,1 miljoonan euron kannustimen.

Kodisoja on myös toimitusjohtaja Fireframe-tuotantotalossa, jonka studiolla Leen uutuus on kuvattu.

– Saimme käsikirjoituksen kesällä 2021 ja huomasimme, että elokuva sopii todella hyvin led-studioomme. Kun aloimme keskustella siitä, miten saisimme tehtyä elokuvan Suomessa, tuotantokannustimet vaikuttivat kyllä paljon, Kodisoja taustoittaa.

Business Finlandin hallinnoiman tuotantokannustimen tavoitteena on vauhdittaa kotimaisia yrityksiä ja saada isoja kansainvälisiä tuotantoja Suomeen. Valtio saa rahansa takaisin niin sanotusti korkojen kera.

Kodisojan mukaan kannustimella oli iso merkitys siinä, että elokuvasta A Grand Rare Alignment saatiin suomalainen.

– Vaikka elokuva on tehty yhteistuotantona amerikkalaisten ja norjalaisten kanssa, kaikki oikeudet jäävät Grand Film Productionille.

Mikko Kodisoja on vielä uusi nimi elokuva-alalla, mutta Fireframen valtit ovat jo kirkastuneet: virtuaalitekniikan studiopalvelut, taitavat tekijät ja tuotantokannustin. Suomessa kannustimen maksuhyvitys todistetuista kustannuksista on 25 prosenttia.

– Kun käymme neuvotteluja ulkomaisten tekijöiden kanssa, aika nopeasti tulee vastaan kysymykset Suomen kannustimesta ja paikallisesta työvoimasta. Moni maa käyttää kannustintaan houkuttimena, mutta Suomessa se toimii tehokkaasti eli rahat saa takaisin todella nopeasti, Kodisoja selvittää.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Cinqué Leen uutuuselokuvasta yli 90 prosenttia on kuvattu Helsingin Pitäjänmäessä Fireframen studiolla, jonka reaaliaikaisella virtuaalitekniikalla voidaan luoda mielikuvitusmaailmoja ja erikoistehosteita.

– Elokuva on ensimmäinen ison luokan elokuva, joka on tehty noin pitkälti ICVFX-menetelmällä (in camera visual effects). Se on hieno virstanpylväs myös tuotantotekniikan historiassa.

Kodisoja kuvailee yhteistyötä Cinqué Leen kanssa erittäin hedelmälliseksi. A Grand Rare Alignment on jo poikinut Fireframelle lisää kansainvälisiä tuotantoja.

– Olemme onnellisessa asemassa. Näyttää siltä, että viidakkorumpu on alkanut soida, Kodisoja myhäilee.