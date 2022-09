Sarjakuvataiteilija Anni Nykänen on Vuoden kulttuuriturkulainen

Turkuseura on valinnut Vuoden kulttuuriturkulaiseksi sarjakuvataiteilija ja kuvittaja Anni Nykäsen.

Seura järjestää tapahtumia ja toimintaa parhaillaan erityisesti lapsiperheille. Valinnalla halutaan tukea yhdistyksen tavoitteita lapsiperheiden tavoittamiseksi ja ilostuttamiseksi.

– Nykäsen hersyvän hauskat ja oivaltavat kuvitukset tekevät kirjojen lukemisesta houkuttelevaa koko perheelle. Turkuseura haluaa nostaa näkyville monipuolisen kulttuuriammattilaisen, jonka leikkisä ja värikylläinen kuvakieli ilahduttaa, kertoo Turkuseuran kulttuurijaoston puheenjohtaja Joanna Kurth seuran lähettämässä tiedotteessa.

Kuvallisen alan monitaitaja Nykänen on kuvittanut niin lasten- ja nuortenkirjoja kuin tieto- ja oppikirjoja. Tällä hetkellä Nykänen kuvittaa Timo Parvelan ja Miina Supisen lastenkirjasarjoja. Työpöydällä on myös turkulaisen lastenkirjailija Reetta Niemelän kanssa tehtävä koko perheen koiratietokirja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tekijänsä kuuluisuuteen singauttaneelle ja pohjoismaisen sarjakuvapalkinnon tuottaneelle Mummo-sarjakuvalle ei ole ainakaan tällä hetkellä luvassa jatkoa.

– Mummo on eläkkeellä. Nyt tuntuu hyvältä keskittyä kuvitustöihin, koska saan tehdä työtä yhdessä kirjailijan kanssa. Se tuntuu upealta, Nykänen kertoo.

Turkuseura valitsee vuosittain kulttuuriturkulaisen. Valinnalla halutaan nostaa esiin turkulaisen kulttuurielämän korkeaa laatua ja monimuotoisuutta, kiittää ansioituneita taide- ja kulttuurivaikuttajia heidän työstään ja kannustaa nuoremman polven lahjakkaita tekijöitä. Aiempia kulttuuriturkulaisia ovat muun muassa kuvataiteilija Erika Adamsson, kirjallisuuden alan monitoimimies Kari J. Kettula, kulttuurialan vaikuttaja ja opas Aiju von Schöneman, ohjaaja ja teatterijohtaja Mikko Kouki ja kuvataiteilija Saara Ekström.

Kulttuuriturkulainen on valittu vuodesta 2006. Kaikilla palkituilla on oma nimikkopuu Samppalinnan puistossa. Nykäsen puu istutetaan torstaina 22. syyskuuta kello 17. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.