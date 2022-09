TS Kirja -klubiltakin tutun Niina Revon romaanista Anteeksianto tehdään elokuva tai televisiosarja

Rabbit Films ja Niina Repo ovat solmineet optiosopimuksen Anteeksianto-teoksen elokuvaamisoikeuksista.

Anteeksianto on romaani talon hankkimisesta ja sen langettamasta varjosta.

– Niina Repo on kirjoittanut huikean tragikoomisen ja jännittävän kirjan naisen matkasta talohelvetin syövereihin. On ihana ajatus päästä työstämään tätä teosta Niinan kanssa visuaaliseen muotoon ja rakentaa puitteet mielettömälle naisroolille. Naisen kosto -fantasiat yhtaikaa sekä naurattavat että kauhistuttavat. Mikä loppujen lopuksi on totta ja mikä mielikuvitusta, Rabbit Filmsin Head of Scripted Content Minna Haapkylä pohtii tiedotteessa.