Åbo svenska teater valitsi uuden teatterinjohtajan – Jukka Aaltonen jää eläkkeelle elokuussa 2023

Åbo svenska teaterin hallitus on valinnut teatteritaiteen maisteri Kira-Emmi Pohtokarin uudeksi teatterinjohtajaksi. Hän astuu virkaansa 1. elokuuta 2023. Jukka Aaltonen jää eläkkeelle elokuussa 2023.

– Olen todella iloinen, innostunut sekä otettu saamastani luottamuksesta ja Åbo svenska teaterin uuden teatterinjohtajan toimesta, Pohtokari sanoo tiedotteessa.

– Johtamisessa ja teatterinjohtajuudessa minulle tärkeää on olla herkkä ja huomioiva sille osaamiselle ja potentiaalille ja niille unelmille, joita Åbo svenska teaterissa on. Samaan aikaan tuon mukanani omat mietteeni esimerkiksi siitä, mistä perinteistä pidetään kiinni ja mitä perinteitä toisaalta voisi ravistella ja päivittää. Näkemykseni teatterista ja taiteesta pohjautuu vuorovaikutukseen ja uteliaisuuteen. Teatterissa kohtaamme, riippumatta siitä keitä me olemme ja minne olemme menossa, Pohtokari kertoo.

Kira-Emmi Pohtokari on koulutukseltaan näyttelijä ja on vuosien varrella työskennellyt sekä teatterin vapaalla kentällä että laitosteattereissa. Pohtokari on myös ollut Studentteaternin (Helsinki) ohjaaja ja taiteellinen johtaja. Hänellä on kokemusta erilaisista luottamustehtävistä organisaatioissa kuten Hangö teaterträff ja Lust rf. Tällä hetkellä Pohtokari on mukana Svenska teaternin (Helsinki) Själarnas ö -produktiossa. Åbo Svenska teaternissa Pohtokari oli mukana 2016 Stormskärs Majassa (suom. Myrskyluodon Maija).