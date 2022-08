ÅST vie syksyllä kolme esitystään kiertueelle – ohjelmassa lastennäytelmä, stand upia ja suosittu monologi

Åbo svenska teater vie syksyllä kolme esitystään kiertueelle. Teatteri aloittaa syyskautensa 3.9. lastennäytelmällä Mitt och Ditt och Mitt. Näytelmässä pohditaan, miten itseään uskaltaa puolustaa. Rooleissa nähdään näyttelijät Anja Bargum ja Åsa Wallenius. Näytökset ovat Åbo svenska teaterin studionäyttämöllä 3.9. ja 3.12. sekä kiertueella. Ikäsuositus on 5–10.

Koomikko Anders Helenius juhlii 20-vuotista stand up -uraansa ruotsinkielisellä koko illan esityksellä Nåt att göra (suom. Jotain tekemistä). Se saa ensi-iltansa Åbo svenska teaterin Tiljan-näyttämöllä 1.10.

– Tuntuu todella kivalta, että edessä on kasa keikkoja omalla äidinkielellä. Vuositasolla teen kuitenkin suurimman osan keikoistani suomeksi, sanoo Helenius, joka on vakiokasvo suomalaisilla stand up -klubeilla.

Ensi-illan jälkeen Helenius tekee vielä kaksi esitystä Tiljanilla (13.10. ja 29.10.). Kiertue vie Kemiöön (14.10.), Paraisille (15.10.), Karjaalle 26.10. ja Tammisaareen (28.10.).

Hyvän mielen monologi Honey lähtee jo kolmannelle kaudelleen. Monologissa Kajsa Ek esittää kolmea sukupolvea, kolmea ystävätärtä sekä kolmea ex-miestä ja pätkätyöläistä, jolla on neljä lasta elätettävänään. Honeyn kiertue alkaa 21.9., ja esityspaikkana on Raaseporissa sijaitseva Högåsa.