Kurimukseen ajautuneen kiekkoilijan kujanjuoksu pohjautuu tositapahtumiin – Laitanpuolen hyökkääjä -elokuvan ohjaustyö hakee vaikutteita Hollywoodista

Laitapuolen hyökkääjä.

Ohjaaja Aleksi Mäkelä.

K16, 1 h 38 min.

★★

Uransa sössineestä jääkiekkoilijasta kertova äijädraama Laitapuolen hyökkääjä on elokuva, jossa turkulaisilla tekijöillä on iso panos. To...