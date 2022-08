Turkulaisen Ann-Christin Antellin Puuvillatehdas-sarja valloittaa maailmaa – Trilogian oikeudet myyty Ruotsiin, Islantiin, Tanskaan ja Ranskaan

Turkulaisen Ann-Christin Antellin Puuvillatehdas-trilogian oikeudet on myyty Tanskaan ja Ranskaan. Trilogian julkaisee Tanskassa People's Press ja Ranskassa Hachette, joka on Ranskan suurin julkaisija. Lisäksi trilogian ruotsin- ja islanninkieliset oikeudet on juuri myyty Storytelille.

– Olen hyvin iloinen, että myös ulkomailla päästään tutustumaan kotikaupunkini, Suomen vanhimman kaupungin sekä tasa-arvon historiaan kolmen sukupolven naisten voimin, Antell kertoo tiedotteessa.

Antellin jo lähes 70 000 kappaletta myyneet Puuvillatehtaan varjossa (2021) ja Puuvillatehtaan perijä (2022) ovat vakuuttaneet niin kriitikot kuin lukijat.

Trilogian kolmas osa Puuvillatehtaan kilpailija ilmestyy talvella 2023.

Tämän vuoden marraskuun lopussa Antellilta ilmestyy lisäksi Joulu Örndahlin ruukissa, joka on äänikirjaksi kirjoitettu joulutarina Puuvillatehtaan perijästä tutun Martan nuoruusvuosista.