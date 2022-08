Turun musiikkijuhlien pääesiintyjiin lukeutuva amerikkalaissopraano Nadine Sierra on sairastunut – Pariisista hälytetty sopraano Pretty Yende tilalle

Amerikkalaissopraano Nadine Sierra on sairastunut ja lääkärin määräyksellä estynyt lentämästä Suomeen. Sierran piti esiintyä Turun musiikkijuhlien konsertissa torstaina 18. elokuuta yhdessä Turun filharmonisen orkesterin ja heinäkuussa Toscan Savonlinnan Oopperajuhlilla johtaneen Lorenzo Passerinin kanssa. Tilalle on saatu sopraano Pretty Yende.

– Meillä on kovin huono tuuri Nadine Sierran konsertin kanssa, jota on siirretty jo kahdesti vuoden 2019 ja 2020 jälkeen. Nadine on palannut Etelä-Amerikasta ja valitettavasti sairastunut, joten hän ei tietenkään voi matkustaa ja laulaa parin päivän päästä Turussa. Toivotamme hänelle pikaista paranemista, Turun musiikkijuhlasäätiön toimitusjohtaja Liisa Ketomäki kertoo tiedotteessa.

– Olemme kuitenkin aidosti jo pari vuotta etsineet päivää sopraano Pretty Yenden kanssa, ja nyt hän hyppää tähän konserttiin suoraan Pariisin oopperasta, joka on myöntänyt hänelle luvan olla pois harjoituksista – hän laulaa Pariisissa Paminan roolia Taikahuilussa syyskuussa. Yenden repertuaari on pitkälti samaa, joten vain yksi aaria muuttuu, koko ohjelma pysyy muuten samana. Ja samalla olemme jo alkaneet katsoa uusia päiviä Sierran kanssa, mistä tiedotamme myöhemmin.

Eteläafrikkalaissopraano Pretty Yende on edennyt pienestä syntymäkaupungistaan Piet Retiefistä oopperamaailman huipulle. Debytoituaan Latvian kansallisteatterissa Carmenin Micaëlana hänet on nähty lähes kaikissa merkittävimmissä oopperataloissa, viime kaudella muun muassa La Traviatan Violettana Wienin ja Baijerin valtionoopperoissa, Gran Teatre del Liceussa sekä Palermon Teatro Massimossa. Tulevan kauden vierailukohteita ovat Wienin lisäksi Lontoon Royal Opera House, Napolin Teatro di San Carlo ja Valencian Palau de les Arts Reina Sofia, sekä debyytti Yannick Nézet-Séguinin johtaman Philharmonia Orchestran solistina Straussin laulujen tulkkina.

Yende oli 2010 Belvedere-kilpailun historian ensimmäinen korkeimman palkinnon joka sarjassa saavuttanut laulaja, minkä jälkeen hän voitti myös Operalia-kilpailun 2011. Hänen toinen sooloalbuminsa Dreams (2017) sai muun muassa Opera Now -lehden ylistämään "ihastuttavaa instrumenttia, jossa on nuorekkaan intohimon värinää, sekä ihmeellisen varmaa tekniikkaa".

Nadine Sierran konserttiin ostetut liput käyvät sellaisenaan Pretty Yenden konserttiin. Mikäli liput halutaan kuitenkin palauttaa, on se mahdollista 30. elokuuta saakka Lippupisteen kautta.