Mikko Alatalo palkittiin Iskelmä-Finlandialla kevyen musiikin eteen tehdystä työstä

Laulaja-lauluntekijä Mikko Alatalo on saanut tämän vuoden Iskelmä-Finlandia-palkinnon. 10000 euron suuruinen tunnustus myönnetään kevyen musiikin eteen tehdystä työstä.

Palkinnon myöntää Nokian kaupunki, ja tunnus ojennettiin Alatalolle Tapsan tahdit -tapahtuman avajaisissa torstai-iltana.

– Mikko Alatalo on monitoimimies, joka hallitsee musiikin lajeista monet haarat. Hän on kirjoittanut suurimman osan lauluistaan aisaparinsa Harri Rinteen kanssa. Repertuaarista löytyy myös hänen itsensä sekä Juice Leskisen kanssa tehtyjä kappaleita. Alatalo rakastaa esittämiään musiikkilajeja huolimatta siitä, kuinka suosittuja ne kulloinkin sattuvat olemaan. Hän on myös ollut Suomen pubien ja seurojentalojen ahkera kiertäjä, todellinen työmyyrä, palkintoraadin puheenjohtaja Turkka Mali toteaa Tapsan tahtien tiedotteessa.

Alatalon musiikkiura alkoi Coitus Int -orkesterista, jonka hän perusti yhdessä Harri Rinteen ja Juice Leskisen kanssa vuonna 1971. Vuonna 1975 Alatalo siirtyi soolouralle, jonka lauluissa hän kuvasi suomalaista maaseutua ja muuttoliikettä. Näistä Siirtomaasuomen lauluista suosioon nousivat muun muassa Yhdentoista virran maa ja Maalaispoika oon.

Suosio kasvoi neljällä Syksyn Sävel -voitolla: Vicky Lee (1978), Rikoo on riskillä ruma (1980), Mummoni ja moukarinheitto (1981) ja Minna (1986).

Mikko Alatalo on julkaissut yli 50 albumia ja levyttänyt yli 700 laulua. Edellä mainittujen kappaleiden lisäksi tunnettuimpia ovat muiden muassa Rokkilaulaja, Viivy vielä hetki, Tytöt tahtoo pitää hauskaa, Ihmisen ikävä toisen luo ja Kiiminkijoki.

Alatalo on tehnyt kappaleita myös muille artisteille. Lisäksi hänet tunnetaan televisiotöistään Iltatähti-, Hittimittari - ja Tammerkosken sillalla -ohjelmissa.

Alatalo on palkittu Valtion säveltaidepalkinnolla (1982) yhdessä Harri Rinteen ja Masi Luoman kanssa musiikista Ajolähtö-elokuvaan, Suomi-palkinnolla (2021) ja yhdessä Harri Rinteen kanssa Juha Vainio -palkinnolla sekä lastenmusiikin elämäntyöpalkinnolla.

Alatalosta on ilmestynyt vuonna 2011 Petri Nevalaisen kirjoittama Joviaali ilmiö Mikko Alatalo -kirja (Helsinki-kirjat) ja viime vuonna Tuomas Marjamäen kirjoittama 560-sivuinen elämäkertakirja Hän hymyilee kuin Mikko (Docendo).