Eri musiikkigenrejä taitavasti hyödyntävä laulaja-lauluntekijä Mariska sai Reino Helismaa -palkinnon

Laulaja-lauluntekijä Mariskalle on myönnetty vuoden 2022 Reino Helismaa -palkinto. Artisti vastaanotti Työväen sivistysliiton jakaman palkinnon lauantaina.

– Sanoittaminen on intohimoni ja kutsumukseni. Laululyriikan myötä olen löytänyt reitin toisen ihmisen luo ja myös omaan sisimpääni. Runot on leikki, johon en koskaan kyllästy, Mariska kertoo tiedotteessa.

Palkintoraadin perusteluissa korostuu Mariskan monipuolisuus ja laaja-alaisuus muusikkona, tekstintekijänä sekä eri tyylien taitajana.

– Mariska on julkaissut yhteensä kuusi sooloalbumia sekä kaksi Mariska & Pahat Sudet -albumia, joissa kaikissa on vaikutteita niin rapista, popista, jazzista kuin iskelmästäkin. Yhdistävänä tekijänä tuotannoissa on kuitenkin Mariskan persoona sekä tekstit, jotka saavat suomen kielen soimaan, raati perustelee valintaansa.

Mariska myös kirjoittaa lauluja useille eri genrejä edustaville artisteille.

Palkintoraadin mukaan Mariska etsii ilmaisulleen jatkuvasti uusia suuntia ja toimii suomalaisen laululyriikan edelläkävijänä myös uusille lauluntekijäsukupolville, erityisesti nuorille lauluja kirjoittaville tytöille.

Reino Helismaa -palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa ja se jaetaan 3–5 vuoden välein. Työväen musiikkitapahtumassa jaettavan palkinnon ovat aiemmin saaneet muun muassa Paula Vesala (2019), Heikki Salo (2014), Martti Syrjä (2004) ja Vexi Salmi (1989).