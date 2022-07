Turkuun saapuva Toto on miljardien suoratoistojen yhtye, jonka muusikoita voi kuulla yli 5000 albumilla – 61-vuotias laulaja Joseph Williams kertoo, mikä keikkailussa on vaikeinta

LIEKKI PROMOTION

Joseph Williams on julkaissut uransa aikana peräti 11 sooloalbumia. Toton albumeista Williams on mukana Fahrenheitilla (1986), The Seventh Onella (1988), Toto XX:llä (1998), Falling in Between:llä (2006), Toto XIV:llä (2015) ja Old is New:lla (2018).