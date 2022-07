Suomen kauneimmassa kodissa järjestetään Turun musiikkijuhlien konsertti – Saanan ja Ollin luona kuullaan muun muassa Philip Glassia

Kotikonsertit ovat kuuluneet Turun musiikkijuhlien ohjelmistoon jo vuosien ajan. Tämän vuoden kotikonserttisarjan päättää Suomen tunnetuimman designpariskunnan Saanan & Ollin kotikonsertit.

Saana Sipilä ja Olli Sallinen kutsuvat yleisön kotiinsa kuuntelemaan Arvo Pärtin, Caroline Shaw'n ja Philip Glassin musiikkia jousikvartetti Lumo Ensemblen tulkitsemana.

Touko Laaksosen eli Tom of Finlandin lapsuudenkoti on nykyisin muotoilijapari Sipilän ja Sallisen koti. Heillä on käytössään toinen puolikas satavuotiaasta kansakoulusta, joka jaettiin kahtia moottorisahalla.

Koti voitti Suomen kaunein koti -ohjelman 2021.

– Kotikonsertit kiinnostavat asukkaidensa, miljöön, esiintyjien ja ohjelmiston ansiosta joka vuosi todella paljon. Etsimme koko ajan uusia paikkoja tuoda taidetta ja musiikkia yleisölle ja otamme myös mielellään vastaan ideoita kiinnostavista paikoista, joissa tällaiset ainutlaatuiset kohtaamiset olisivat mahdollisia, Turun musiikkijuhlien toimitusjohtaja Liisa Ketomäki kertoo.

Saanan ja Ollin kotikonsertit 24. elokuuta kello 14 ja 18 Rasintie 28:ssa Turussa.