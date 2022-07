Yle: DBTL perui kolme kirkkokonserttiaan, ei löydy tarpeeksi lipunostajia

Turun Down by the laituri -festivaali on joutunut laskemaan yleisötavoitettaan ja perumaan kolme kirkkokonserttiaan, kertoo Yle.

Lauantaille suunniteltu Eino Grönin kirkkokonsertti perutaan, sillä keikalle oli ennakkoon ostettu vain 13 lippua.

Järjestäjä Henri Kulmala arvioi Ylelle, että yleisökadon taustalla on maailmanpoliittinen tilanne, ei festivaalien liian suuri määrä.

– Kesällä on aika vähän kirkkokonsertteja. Eletään ihmeellisiä aikoja. Osa asiakkaista pelkää koronaa, osa inflaatiota ja bensan hinnan nousua. Eihän näitä kukaan voi järjestää, jos kukaan ei tule kuuntelemaan, Kulmala kertoi.

Saman järjestäjän Naantalissa pidettävät kirkkokonsertit ovat yhä myynnissä.